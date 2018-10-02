مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.



كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.



كما يستكمل مجلس الوزارء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

