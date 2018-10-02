ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

كما يستكمل مجلس الوزارء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

ترشيحاتنا

سرقة محفظة مسؤول كويتي من نظيره الباكستاني.. فيديو

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

انتشال جثة طفل غرق في ترعة خربتا بالبحيرة

تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

جوارديولا يوضح حقيقة صفقة مبابي

علي جمعة يحذر من ترديد 4 كلمات شائعة بين الكثيرين في الدعاء

التعليم: دمج 1200 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الفنية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في غزة

تركيا تعتقل 417 مشتبها بهم لتحويلهم أموالا لحسابات إيرانية بأمريكا

دنيا طارق تكتب: ليس لي

البنك المركزي: حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت 18.9% خلال عام.. وصافي تحويلات المصريين بالخارج وصل إلى 26.5 مليار دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟