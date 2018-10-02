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حوادث

مصرع عامل بناء سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بدمنهور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقى عامل بناء مصرعه اثر إصابته "بكسور بالعمود الفقري والحوض وجروح بالوجه والجسم" أثناء قيامه بأعمال بناء بالطابق الحادي عشر بأحد العقارات تحت الإنشاء بشارع عبدالسلام الشاذلي بدمنهور حيث اختل توازنه وسقط من أعلى داخل منور العقار مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

 تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو  عبدالله .ا.ع.20 سنة عامل بناء ومقيم قرية منشية الأوقاف بدائرة المركز .. مصاب[ كسور بالعمود الفقري والحوض وجروح بالوجه والجسم ] وتوفي عقب وصوله  إدعاء سقوط من أعلى وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره ( هبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب والتنفس ومراكز المخ الحيوية نتيجة الإصابات المشار إليها ).

وبسؤال كل من :عم المتوفي قدري .ا.ع. 52 سنة عامل،  شاهد الواقعه  محمود .ع.ي19 سنة عامل بناء .. ومقيمان بذات الناحية قررا أنه حال قيام المذكور بأعمال بناء بالطابق الحادي عشر بأحد العقارات تحت الإنشاء بشارع عبدالسلام الشاذلي بدائرة المركز .. إختل توازنه وسقط من أعلى داخل منور العقار مما أدى لإصابته التي أودت بحياته .. ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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