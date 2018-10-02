شاهد.. قبر تارة فارس وتصرف غريب لرجل يزورها في مدفنها

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو، قالت إنه لقبر العارضة والموديل العراقية تارة فارس.



ويظهر في مقطع الفيديو رجل مجهول الهوية ولا تُعرف صلة قرابته بالعارضة الراحلة، يطلب من مشاهديه أن يقرأوا الفاتحة وأن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويُعرّف المشاهدين بمكان وجود قبر تارة فارس.



ويسمع في أجزاء من المقطع بعض الأشخاص من حول الرجل المذكور وهم يساعدونه في وصف مكان القبر، والذين كانوا يقولون: (رابع أو خامس شارع من جامع فاطمة الزهراء في سيرك للمقبرة)، في مخاطبة للراغبين بزيارة القبر.



يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق 2014، وملكة جمال بغداد 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد، يوم الخميس الماضي.



وأثارت حادثة مقتل الموديل العراقية تارة فارس غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لشخصية نسوية من قبل مجهولين؛ ما فتح الباب واسعًا على تساؤلات عن سر غياب أجهزة الدولة العراقية عن ظاهرة قتل مشاهير وناشطين والتستر على ملابساتها.



وكان قد أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، يوم الجمعة الماضي، إلقاء القبض على متهم بقتل الموديل تارة فارس، مؤكدًا استمرار التحقيق معه.