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محافظات

تعليم سوهاج تنفي استعارة أجهزة كمبيوتر لمدرسة زارها رئيس الوزراء

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
خالد رياض
نفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ما تم نشره من أخبار عن قيام مديرية التربية والتعليم بسوهاج بتزويد بمدرسة الشروق التجريبية للغات والتى تفقدها، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء الماضي خلال زيارته لسوهاج، 10 أجهزة كمبيوتر وجلبها علي سبيل الاستعارة من مدرسة أخرى.

وقال الدكتور عمرو الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ان ما تم تداوله ونشره ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن مدرسة الشروق تم تزويدها بـ 10 أجهزة كمبيوتر من مركز التطوير التكنولوجي وتلك الأجهزة كانت موجودة بمدرسة البطل على عثمان الابتدائية، والأجهزة لا تخص تلك المدرسة وانما كانت موجودة بداخلها من أجل التدريب، موضحا أنه لم يتم اعادة أية أجهزة مرة أخرى من مدرسة الشروق وأصبحت في عهدة المدرسة.

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