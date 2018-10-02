عرض مسرحية غادة الكاميليا فى احتفالية بمناسبة مرور 170 عاما على صدور الرواية

فى أول عمل مسرحى له ، قرر "أرتور نوزيسيل" ، المخرج المسرحى والمدير الجديد لمسرح "دى بروتانى الوطنى الفرنسى" تقديم وإخراج رواية "غادة الكاميليا" التى كتبها الروائى الفرنسى الراحل "ألكسندر دوماس" الأبن فى عام 1849 ، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 170 عاما على صدور هذه الرواية الشهيرة والتى تم تحويلها إلى مسرحية فى عام 1852 وعرضت على مسارح برودواى فى نيويورك .



وتدور أحداث المسرحية حول البطلة "مارجريت جوتييه" الباغية الشهيرة التى تقع فى حب الشاب "أرمان دوفال" حيث يتدخل والده لإبعاده عنها ، فتتقبل "مارجريت" رغبة الأب وتموت وحيده فى فراشها ، وقبل وفاتها تعترف لأحد القساوسة بأنها نادمة لتفارق الحياة بعد ذلك .

