تيريزا ماي: الاتحاد الأوروبي والسوفييتي غير متماثلين

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي ليس مثل الاتحاد السوفييتي بعدما أثار وزير خارجيتها الغضب بتشبيه التكتل الذي يضم 28 دولة بالاتحاد السوفييتي السابق.



كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نبه الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى أنه تأسس لحماية الحريات مضيفا أن الدرس المستفاد من التاريخ السوفييتي هو أنه إذا تحول إلى سجن فسوف تزداد الرغبة في مغادرته.



وردا على طلب للتعليق على تصريحات هانت قالت ماي "بينما أجلس على هذه الطاولة في الاتحاد الأوروبي توجد بلدان كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وهي دول ديمقراطية الآن ويمكنني القول إن المنظمتين غير متماثلتين".