مصرع موظف بالمعاش وزوجته بحادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

لقى موظف بالمعاش وزوجته مصرعهما أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى السريع امام قرية دنشال بدائرة مركز دمنهور وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع أمام قرية دنشال إتجاه القاهرة بدائرة المركز .. وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 36551 ملاكي بحيره قيادة زكريا .ا.ا. 62 سنة بالمعاش ومقيم قرية واقد بمركز كوم حماده بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده نتيجة إنحراف إحدى السيارات المارة بالطريق تجاهه .. مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.



أسفر الحادث عن وفـــاة قائد السيارة المذكور ، زوجته هيام .م.ح. 50 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية ..وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام ..وبسؤال شقيق قائد السيارة محمود 68 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم .



و تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.