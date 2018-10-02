تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل ساعات من انطلاقه.. تكريم فاروق الفيشاوي وعمر خيرت وحسين القلا.. والاحتفال بمرور 50 عاما على إيلات

هذه الدورة من المهرجان تحت شعار "القدس عربية" وتحمل اسم "نادية لطفي"

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: السينما تجمعنا وتوحدنا من كل الجنسيات العربية

تنطلق غدا، الأربعاء، الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي.تُكرم هذه الدورة من المهرجان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، في أول تكريم له في المهرجانات العربية، حيث قال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إنه "من الضروري تكريم الفنانين الكبار لأن هذا حقهم علينا"، وتذكر دورة الفنان نور الشريف الذي ذكر أن هذا أفضل تكريم له في حياته.من المكرمين أيضًا الموسيقار عمر خيرت والناقدة ماجدة موريس، ومن المكرمين العرب المخرج الفلسطيني حسين القلا الذي تُعد كل أفلامه مصرية، ومن المكرمين الأجانب لأول مرة فاركونيرو وسناستيان قارون من إسبانيا وغيرهم.وتمنى أباظة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، الاثنين، لكشف تفاصيل الدورة، أن يكون للمهرجان دور في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية، كما سيحضر مخرج لبناني من مواليد الإسكندرية ولم يأت إليها من 1957، وسعيد بعودته لمسقط رأسه.وأضاف: "المهرجان يشهد 3 مسابقات رئيسية؛ هي مسابقة البحر المتوسط، ومسابقة "نور الشريف"، ومسابقة للفيلم القصير، ولأول مرة بالمهرجان الثلاثة رؤساء لجان التحكيم مصريون؛ علي عبد الخالق، وعلي بدرخان، وعزة هيكل، كما أن هناك عروضا لأفلام مهمة مثل "ظلال على الجانب الآخر" و"أغنية على الممر"، وهناك احتفال خاص بانتصار السادس من أكتوبر، واحتفال بمرور 50 عامًا على العملية إيلات، واحتفال بمرور 10 سنوات على وفاة الفنان السكندري يوسف شاهين، ونعرض له فيلما عمره 50 عاما".وتقدم أباظة بكل الشكر لوزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية لدعمهما الكبير للمهرجان، وقال: "هذه الدورة من المهرجان تحت شعار "القدس عربية"، وهناك جائزة باسم "القدس"، ودائما ما نهتم بتواجد فلسطين والقدس في جميع الدورات، وقريبا نكون في القدس عاصمة فلسطين".وعبر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في المؤتمر الصحفي، عن سعادته بتواجده في الإسكندرية وفي هذا المهرجان، وقال: "إن السينما تجمعنا وتوحدنا من كل الجنسيات العربية، وكفلسطيني متابع لمهرجان الإسكندرية من عشرات السنوات وأشعر دائما أنه يحتضن فلسطين، فهي دائما متواجدة في أعضاء في لجان تحكيم أو عروض أفلام، وهدفنا الرئيسي هو التبادل الثقافي مع الجميع، أما بالنسبة للتكريم في مصر بالتحديد السينما المصرية هي السينما الأم، حتى النجوم المصريون نشعر أنهم منا؛ فاتن حمامة، وأم كلثوم، ورشدي أباظة وغيرهم، فالتكريم هنا شيء كبير وعظيم ومسئولية أيضا".وقدم سمير فرج، مدير المهرجان، الشكر للحضور وقال إن "أهل الإسكندرية أهل الفن والإبداع، وكنا دائما ما نهتم بإيرادات الأفلام في الإسكندرية، فهو شعب ذواق للفنون بشكل عام".ولم يفت المهرجان أن يقف دقيقة حدادا على الصحفية هند موسى، التي قرر المهرجان إطلاق اسمها على المركز الصحفي للمهرجان و"هذا أقل تكريم لها بعد هذا الحادث المأساوي".