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محافظات

محافظ الشرقية يبحث موقف 500 مستفيد انقطعت عنهم معاشات تكافل وكرامة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفحص قرار وقف معاش تكافل وكرامة لـ 500 مستفيد من أهالي مدينة مشتول السوق بعد أن صدر قرار بوقف المعاش لهم، مؤكدًا أن من له حق سيحصل عليه، وذلك بعد قيام مديرية التضامن الاجتماعي ببحث جميع الطلبات المقدمة وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لبيان المستحق من غيره.

كما وجه المحافظ بدراسة طلبات أصحاب المخابز الحاصلة على تصريح ولم يصدر لها أمر تشغيل من مديرية التموين حتى الآن وإعداد تقرير للعرض عليه.

وشدد غراب على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشوارع للتعرف على احتياجات ومشاكل المواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لها لنهو المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ووجه المحافظ ببحث شكوى لأولياء أمور يتضررون من نقل أبنائهم لمدرسة أبو سالم الابتدائية للغات لمدرسة المُنير، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ اللازم طبقًا للقانون.

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