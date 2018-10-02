محافظ الشرقية يبحث موقف 500 مستفيد انقطعت عنهم معاشات تكافل وكرامة

كما وجه المحافظ بدراسة طلبات أصحاب المخابز الحاصلة على تصريح ولم يصدر لها أمر تشغيل من مديرية التموين حتى الآن وإعداد تقرير للعرض عليه.





وشدد غراب على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشوارع للتعرف على احتياجات ومشاكل المواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لها لنهو المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفحص قرار وقف معاش تكافل وكرامة لـ 500 مستفيد من أهالي مدينة مشتول السوق بعد أن صدر قرار بوقف المعاش لهم، مؤكدًا أن من له حق سيحصل عليه، وذلك بعد قيام مديرية التضامن الاجتماعي ببحث جميع الطلبات المقدمة وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لبيان المستحق من غيره.ووجه المحافظ ببحث شكوى لأولياء أمور يتضررون من نقل أبنائهم لمدرسة أبو سالم الابتدائية للغات لمدرسة المُنير، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ اللازم طبقًا للقانون.