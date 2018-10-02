الترجي فى مهمة صعبة أمام بطل أنجولا بنصف نهائي دوري الأبطال.. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترجى التونسى فى مواجهة صعبة اليوم، الثلاثاء، عندما يحل ضيفا على فريق أول أغسطس الأنجولى فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.



ويسعى الترجى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم من أجل تسهيل مهمة مباراة العودة المقرر إقامتها فى تونس أواخر الشهر الجارى، وكان الترجى تأهل إلى الدور قبل النهائى على حساب غريمه النجم الساحلى.



وفى المقابل، يدخل فريق أول أغسطس بمعنويات عالية فى المباراة، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل إلى هذا الدور على حساب مازيمبى الكونغولى.