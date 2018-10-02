مليارات عائمة.. تعرف على أغلى اليخوت حول العالم.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا حول أغلى يخوت بالعالم، وذلك خلال عرضها بمعرض موناكو لليخوت.



ويضم هذا المعرض 125 يختا بقيمة تقدر 2.5 مليار يورو، واشتمل على مزاد لعرض الأعمال الفنية لكل فنان، والذى وقع على قارب كهربائي ترفيهى.



ونجح المهرجان فى جمع تبرعات بمقدار 14 مليون دولار، وتمخضت فى 37 برنامجًا لحماية الكائنات البحرية.

