أحفاد سيد درويش يضيئون الهناجر بتراثه في ذكرى رحيله

استضاف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفال فرقة "تراث سيد درويش" بذكرى رحيل فنان الشعب، وذلك مساء أمس الاثنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى رحيل فنان الشعب "سيد درويش".



وتحدث الدكتور فتحي الخميسي، أستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون، قائلا إن سيد درويش رأى أن السيمفونيات والأوبريتات وغيرها من هذا النوع الموسيقي، يعد تقليد لموسيقى الغرب التي لا تناسب الطابع والهوية المصرية، لذلك لم يقم بتأليف هذا النوع من الموسيقى طوال حياته.



وأضاف "الخميسي" أن سيد درويش خرج عن اللحن المفرد واستطاع ان يشق الخط الواحد الى ناحيتين أو بمعنى آخر ينصف اللحن الواحد، فعمل الحوار اللحنى بين شخصيتين، وهذه أعلى نقطة وصل اليها الشرق على يد المصرى سيد درويش، مشيرًا إلى أن سيد درويش استطاع ان يخرج على الأغنية الفردية ليس فقط فى اللحن بل فى الغناء أيضًا، ويظهر ذلك حين قدم بلادى بلادى وقوم يا مصري وغيرهم.



عقب ذلك ألقى الناقد الفنى سمير عبد اللطيف، قصيدة عن سيد درويش وذكر نبذة مختصرة عن حياته وألحانه، كما ألقى قصيدة عن نصر أكتوبر.



وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش باقة من أجمل الأغاني التي لحنها فنان الشعب منها " ياعشاق النبى صلوا على جماله، اه لو تدري، ايد لوحدها ماتصقفش، سالمة ياسلامة، ياللي تحب الورد، دة بس مين، فالتحيا مصر ياناس وتعيش، زروني كل سنة مرة، أهو ده اللي صار، انا هويته، طلعت يا محلي نورها، قوم يا مصري، بلادى بلادي" وتغنت الطفلة "لوجي تامر" أصغر أحفاد سيد درويش برائعة جدها "الحلوة دى قامت تعجن من الفجرية".