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محافظات

الصيدلة الإكلنيكية بمحافظة المنوفية تنظم مؤتمرا علميا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:04 م
صدى البلد
محمد أمين
نظم فريق تفتيش الصيدلة الإكلنيكية بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد طنطاوي، المنتدى العلمي الأول عن الجديد في الصيدلة الإكلنيكية.

وذلك بحضور فريق تفتيش الصيدلة الإكلنيكية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية برئاسة الدكتورة نهي خليفة وحضور فريق تفتيش الصيدلة الإكلنيكية بكل من محافظات الدقهلية والغربية والشرقية، حيث تم عرض آخر ما توصلت إليه مستشفيات الصحة في التطبيق.

وقامت فرق الصيدلة الإكلنيكية بأربعة مستشفيات بالمنوفية وهي حميات شبين الكوم وحميات منوف ومنوف العام وتلا المركزي بعرض حالات عملية من الممارسات الإكلينيكية لتوضيح دور ومهام الصيدلي الاكلنيكي في الرعاية الصحية ومتابعة الحالات ، وعمل تداخلات علاجية هدفها الحد من الأخطاء الدوائية، في حضور أكثر من مائة صيدلي من 16 مستشفى بالمحافظة متخصصي الكلنيكال، وتم تكريم المستشفيات المتميزة من إدارة الصيدلة بالمنوفية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

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