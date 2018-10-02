الصحف السعودية: مصر نبهت مواطنيها المسافرين إلى الأردن لهذا السبب.. وزير الشئون الإسلامية يستقبل سفير مصر.. انطلاق منتدى الاستثمار الأردني المصري.. وبدء الملتقى العربي للابتكار بالغردقة

الصحف السعودية:

مصر نبهت مواطنيها المسافرين إلى الأردن لهذا السبب

انطلاق أعمال منتدى الاستثمار الأردني المصري في الأردن

بدء فعاليات الملتقى العربي للإبداع والابتكار بمدينة الغردقة

وزير الشئون الإسلامية يستقبل السفير المصري لدى المملكة

تناولت الصحف السعودية اليوم، الثلاثاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصري.وقالت "واس" إنه بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أعمال منتدى الاستثمار الأردني المصري، بمشاركة رجال أعمال من كلا البلدين.وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، ضرورة العمل على مضاعفة جميع مبادلات البلدين التجارية، وإقامة مشروعات مشتركة تساعد الجانبين على العبور إلى الأسواق الأفريقية، وتسخير الاتفاقيات الموقعة لخدمة المصالح المشتركة.ولفت إلى الخطوات التي اتخذتها مصر بمجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، منها تطوير البنى التحتية، وإصدار التشريعات الاقتصادية، وتوفير مزايا وحوافز لأصحاب الأعمال، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين البلدين للبدء بمشروعات استثمارية جادة.وأفادت "عكاظ" بأنه بدأت اليوم بمدينة الغردقة المصرية فعاليات الملتقى العربي للإبداع والابتكار، الذي ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء من مصر، والأردن، وتونس، وليبيا، وفلسطين، والجزائر، المتخصصين في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي.ويناقش الملتقى الذي يستمر حتى الرابع من الشهر الجاري، عددًا من المحاور الهامة ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والريادة والإبداع، منها تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة الصناعة العربية، وتشجيع الابتكارات والبحوث التطبيقية القابلة لتحويلها إلى سلع وخدمات، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير والإبداع، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.وأوضحت "الرياض" أن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بالوزارة استقبل اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي.وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.ورحب الوزير بالسفير المصري، مشيدًا بما تتمتع به المملكة العربية السعودية ومصر من علاقات تاريخية أصيلة.من جانبه، أشاد السفير المصري بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تحقق من نجاحات متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، ومن آخرها افتتاح مشروع قطار الحرمين.وقالت "اليوم" إن وزارة الخارجية المصرية نبّهت المواطنين المصريين المسافرين إلى الأردن، إلى ضرورة حمل "الوصفات الطبية" الخاصة بالأدوية المحظورة إذا اضطروا لأخذها معهم إلى الأردن.وورد في بيان للخارجية المصرية اليوم: "يأتي هذا التحذير في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وعلى خلفية ما يلاحظ من ازدياد أعداد المواطنين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية، لحيازتهم أدوية محظور حملها في الأردن بلا وصفة طبية معتمدة".وأهاب بيان الخارجية المصرية "بالمواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضرورة الحصول على وصفة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعا لتعرضهم للمساءلة القانونية".وأوضح البيان أن "المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالين Pregabalin، التي يتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة".