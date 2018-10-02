شاهد..أهم النصائح للمحافظة على عيون أطفالك فى موسم الرمد الربيعى

قدم الدكتور أشرف الهباك أستاذ طب وجراحة العيون بطب بنها، نصائح لمراعاة الأسرة لأطفالهم فى الحفاظ على نظرهم من الحساسية والرمد الربيعي، ومن أهمها ملاحظة الدموع الكثيرة فى عيون الطفل تدل على وجود الحساسية بعينه، إضافة إلى تدليك العيون بشكل مستمر، موضحًا أن هذه الحساسة تدل على ضعف الجهاز المناعى لدى الطفل.



وناشد"الهباك" خلال لقاء خاص برنامج"صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية"الأولى"، اليوم الثلاثاء، كل أم وأب بالكشف على نظر الطفل لأنه يتغير كل 6 شهور وذلك لأن "النضارة" مهمة جدًا لتصحيح البصر لدى الأطفال.



وأشار" أستاذ طب وجراحة العيون إلى أن الكيس الدهنى يسبب تورم فى العيون ولكنه يحتاج إلى علاج بسيط ولكن التأخر فى ذلك قد تؤدى إلى حدوث عملية جراحية.

