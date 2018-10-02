أسرع قناع لتنظيف البشرة وتفتيحها.. فيديو

تحتاج البشرة للتنظيف من وقت لآخر للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتأخير ظهور الشيخوخة فهل تريدين تحقيق ذلك يجب عليك عدم إغفال تطبيق أقنعة تفتيح البشرة فهى تعمل على تفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام.



ذلك بالإضافة إلى أنها تقشرها وترطبها وتعد علاج فعال للعديد من المشاكل التي تعترضها أبرزها حب الشباب ثم يطبّق على البشرة 15 دقيقة وتفرك البشرة برفق لإزالة القناع وفيما بعد الماء الفاتر للتخلص من بقاياه.



إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه بالخطوات يمكنك التعرف عليها من خلال الفيديو التالى.