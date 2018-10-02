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أخبار العالم

الجارديان تدرج أسبوع تقنيات المستقبل بدبى ضمن المؤتمرات العالمية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
شيرين عادل
اختارت جريدة الجارديان البريطانية "أسبوع تقنيات المستقبل" فى دبى ضمن قائمة أهم المؤتمرات العالمية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة الإمارات اليوم عبر " تويتر " تفاصيل اختيار الجارديان البريطانية "أسبوع تقنيات المستقبل" في #دبي ضمن قائمتها لأهم مؤتمرات الأعمال العالمية.

وتعتبر الفعالية من أهم المؤتمرات الرائدة على مستوى العالم والتي يمكن من خلالها إطلاق وتسويق المنتجات المتطورة التي يجب اعتمادها مبكرًا .

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