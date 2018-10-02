الجارديان تدرج أسبوع تقنيات المستقبل بدبى ضمن المؤتمرات العالمية

الغارديان البريطانية تدرج "أسبوع تقنيات المستقبل" في #دبي ضمن قائمتها لأهم مؤتمرات الأعمال العالمية، وتعتبر الفعالية من أهم المؤتمرات الرائدة على مستوى العالم والتي يمكن من خلالها إطلاق وتسويق المنتجات المتطورة التي يجب اعتمادها مبكرًا.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VkhAjZ7beM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 2, 2018

اختارت جريدة الجارديان البريطانية "أسبوع تقنيات المستقبل" فى دبى ضمن قائمة أهم المؤتمرات العالمية.ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة الإمارات اليوم عبر " تويتر " تفاصيل اختيار الجارديان البريطانية "أسبوع تقنيات المستقبل" في #دبي ضمن قائمتها لأهم مؤتمرات الأعمال العالمية.وتعتبر الفعالية من أهم المؤتمرات الرائدة على مستوى العالم والتي يمكن من خلالها إطلاق وتسويق المنتجات المتطورة التي يجب اعتمادها مبكرًا .