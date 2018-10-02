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أخبار البلد

جين ميونج تجسد الحداثة والتقليد في عروضها بدار الأوبرا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:33 م
فرقة جين ميونج الكورية
فرقة جين ميونج الكورية
محمد وديع
قدمت فرقة جين ميونج الكورية، أمس الاثنين، أول عروضها على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا وسط حضور كبير لمحبي الثقافة الكورية في مصر.

وأكد السفير الكوري يون يو شيول في كلمته الافتتاحية على دور الثقافة في تعزيز التفاهم بين الشعبين الكوري والمصري، معربًا عن أمله في أن تنال عروض الفرقة الكورية إعجاب الجمهور المصري.

وقال إن فرقة جين ميونج تسعى إلى تقديم الثقافة التقليدية الكورية في ثوب حديث، مشيرًا إلى أن عروضها تتسم بالحيوية التي تميز رقصات الكي بوب ولكن باستخدام الالات الموسيقة التقليدية.

من جانبه أعرب د. مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للأوبرا عن شكره للسفارة الكورية لدورها في إثراء التعاون الثقافي المتميز بين البلدين، مشيرًا إلى أن العروض الكورية التي ستقدمها فرقة جين ميونج الكورية تجسد القيم الفنية المتأصلة في الثقافة الكورية.

وقدمت الفرقة التي تزور مصر للمرة الثانية مجموعة من عروضها المتميزة التي تجمع بين الحداثة والتقليد بحيث امتزجت عروضها الإيقاعية التي تعتمد على الطبول التقليدية الكورية برقصات "بي بوي" و"بيت بوكس" الحديثة.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة حفلا اخر لمحبي الثقافة الكورية في الإسكندرية غدًا على مسرح سيد درويش في الثامنة مساءً علمًا بأن الدخول سيكون مجانًا.

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