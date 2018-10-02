كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على تشكيل فريقه لمواجهة وفاق سطيف اليوم، الثلاثاء، فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلى فى لقاء الليلة كالآتى:



حراسة المرمى: محمد الشناوى.



خط الدفاع: أحمد فتحى وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وعلى معلول.



خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وإسلام محارب.



خط الهجوم: أحمد حمودى "مؤمن زكريا" ووليد سليمان ووليد أزارو.