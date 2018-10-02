كيف تتعاملين مع القيء والغثيان في الحمل؟.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن استشاري امراض النساء والتوليد إن الغثيان أو الشعور بالرغبة في القيء للحامل، أمر شائع جدًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وكثيرًا ما يكون أول إشارة تلاحظها المرأة. في حملها. يميل الغثيان إلى الشدة عند الصباح مع أنه قد يحدث في أي وقت من ساعات اليوم كما يأخذ الغثيان طابعًا مميزًا يختلف من حامل لحامل بل ومن حمل لآخر.



تشعر بعض الحوامل بالغثيان في الصباح فقط، بينما يتعرض البعض الأخر له في المساء والقليلات يعانين منه معظم الوقت، قد يؤدي الغثيان في الصباح إلى التقيؤ وهو ما يعرف بearly morning sickness، يصحب الغثيان شعور بالثقل في أعلى البطن وقد يصبح هذا الشعور مزعجًا وحادًا بحيث يجبر بعض الحوامل على اللجوء للتقيؤ المتعمد ليتخلصن من هذا الضغط.



تتلاشى حدة الغثيان عادة بعد الأسبوع العاشر(شهرين ونصف شهر) من الحمل وتقل بنسبة كبيرة من الأسبوع الثالث عشر (نهاية الشهر الثالث) فصاعدًا، وتختفي بنهاية الأسبوع الرابع عشر (مطلع الشهر الرابع).



وللتغلب على الغثيان إليك هذه النصائح:



تجنبي الأماكن الحارة فقد يزداد شعورك بالغثيان.



خذي غفوة أو غفوات أثناء النهار لكن ليس بعد الأكل.



• لا تعرضي نفسك للتعب؛ لأنه يزيد من الغثيان.



• نامي نوما مريحا عميقا كافيا أثناء الليل.



• تناولي وجبات قليلة متكررة (كل ساعتين) حتى لا تجوعي أو تُتخمي.



• تناولي شيئا مالحا كالبسكويت المملح قبل الجلوس إلى المائدة.



• تجنبي الأطعمة الغنية بالدهون.



تجنبي إضافة البهارات أو التوابل.



• تجنبي المأكولات ذات الرائحة المنفرة التي لا تودينها.



لا تتناولي السوائل مع الأكل مثل الماء أو المشروبات الغازية.



تناولي كميات قليلة منتظمة من السوائل بين الوجبات لتجنب الجفاف.

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تناولي النشويات البسيطة مثل البطاطا أو الرز والمكرونة، ويمكن إضافة الزنجبيل لغذائك.



تناولي النشويات مع العشاء قبل النوم؛ حتى لا يقل مستوى سكر الدم، مما قد يؤدي إلى الغثيان.



الضغط على الرسغ :

يوجد سوار مطاطي يستعمل من قبل مسافري البحر للتغلب على غثيان السفر، ويمكن شراؤه من المحلات التي تتعامل مع الأدوات البحرية.



الموز :

يعتبر الموز غني جدًا بفيتامين ب 6 والبوتاسيوم واكل حبة موز واحدة يوميًا يقي الحامل من القيء والدوخة.



تناولي وجبات صغيرة على مدار اليوم بحيث لا تكون معدتك خالية في أي وقت فالمعدة الخاوية تؤدي للشعور بالغثيان.



ضعي بجانب السرير بعض البسكويت المملح أو البقسماط تناولي بعضًا منهم فور استيقاظك من النوم، وإذا كنتِ تشعرين بالقلق في وسط الليل تناول القليل منهم أيضًا ولكن لا تنس المضمضة حتى تحافظين على أسنانك وتتجنبي تسوسها.



قبل النهوض من السرير استريحي لمدة عشرين دقيقة وإذا كنتِ معتادة على القفز من السرير فور الاستيقاظ فتخلصي من هذه العادة أثناء الحمل.



ابتعدي عن الروائح المنفرة خاصة رائحة الدهون المقلية لأنها تزيد حدة الغثيان.



احرصي على ألا يحتوى غذائك على كمية كبيرة من السكر لأن ارتفاع تركيز السكر في المعدة يساعد بدوره على الغثيان.



الأغذية التي تحتوي على البروتين تقلل الإحساس بالغثيان على عكس الشائع لذا احرصي على تناولها.



الليمونادة الباردة قليلة السكر ستريحك وتقلل لديكِ الإحساس بالغثيان جربيها.



الأدوية: مضادات الهستامين مع فيتامين ب6، للتغلب على الغثيان والقيء.



قبل النهوض من الفراش يمكن تناول مشروب الزنجبيل الدافئ محلى بقليل من العسل مع البسكويت الجاف (بسكويت الشاي)، ثم الانتظار دقائق كافية حتى تبدأ فاعلية الزنجبيل قبل النهوض من الفراش صباحا. ويمكن تناول الزنجبيل الأخضر مع الوجبات. أو تناول بودرة الزنجبيل بما يعادل ملعقة صغيرة يوميا، ويمكن تقسيمها على ثلاث مرات في اليوم.