مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الـ 10 لمهرجان القاهرة للجاز.. غدا

ينظم مهرجان القاهرة الدولى للجاز المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق نسخته العاشرة، وذلك فى تمام السادسة مساء غدٍ الأربعاء فى فندق سميراميس بمنطقة وسط البلد.



ومن المقرر الكشف عن تفاصيل النسخة العاشرة من المهرجان، وفعاليات هذا العام، والذى يضم فى جعبته مشاركة 14 دولة مختلفة وأكثر من 20 حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، من 11 إلى 14 أكتوبر، وتحتضنه الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.