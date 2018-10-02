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الأرصاد: اضطراب في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أفاد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مع وجود فرصة سقوط أمطار، خاصة فى المناطق القريبة من الجبال والسواحل الشمالية.

وأكد "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، انتشار الشبورة المائية، خاصة فى المناطق القريبة من المسطحات المائية تؤثر على قيادة السيارات.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر أدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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