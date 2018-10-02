أطعمة تصيبك بالاكتئاب.. ابتعدي عنها

هل تعانين دوما من الاكتئاب وتجهلين السبب وراء ذلك؟ فتشي عن طعامك وفقا لدراسة موقع بولد سكاى الهندي، إليك أبرز الأطعمة التي تسبب لك الاكتئاب.



-الكاتشب .. غني بنسبة نسبة عالية من السكر تؤدي لزيادة نسبة التوتر والكآبة و ينصح باستبداله بكاتشب معد في المنزل.



-الدونات .. تعزز الشعور بالاكتئاب لغناها بالدهون غير المتحولة والسكريات وأيضًا الدهون التى تؤدي إلى حدوث التهاب بالدماغ، وبالتالي عرقلة إنتاج الدوبامين والسيروتونين المعروفين باسم هرمونات السعادة.



-الأطعمة الغنية بالصوديوم.. الجلوتومات الأحاديّة الصوديوم MSG وهي مادة تثير جدلًا واسعًا بسبب الأعراض التي تحدث للبعض أهمها آلام في الرأس والتعرق والتنميل وآلام الصدر.



-المعجنات والسكريات.. فهي تعمل على رفع تركيز الجلوكوز ثمّ خفضه بسرعة فائقة، وهذا التقلّب السريع يؤدي إلى الإصابة بالتوتر وتعكير المزاج.