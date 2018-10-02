ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أطعمة تصيبك بالاكتئاب.. ابتعدي عنها

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين دوما من الاكتئاب وتجهلين السبب وراء ذلك؟ فتشي عن طعامك وفقا لدراسة موقع بولد سكاى الهندي، إليك أبرز الأطعمة التي تسبب لك الاكتئاب.

-الكاتشب .. غني بنسبة نسبة عالية من السكر تؤدي لزيادة نسبة التوتر والكآبة و ينصح باستبداله بكاتشب معد في المنزل.

-الدونات .. تعزز الشعور بالاكتئاب لغناها بالدهون غير المتحولة والسكريات وأيضًا الدهون التى تؤدي إلى حدوث التهاب بالدماغ، وبالتالي عرقلة إنتاج الدوبامين والسيروتونين المعروفين باسم هرمونات السعادة.

-الأطعمة الغنية بالصوديوم.. الجلوتومات الأحاديّة الصوديوم MSG وهي مادة تثير جدلًا واسعًا بسبب الأعراض التي تحدث للبعض أهمها آلام في الرأس والتعرق والتنميل وآلام الصدر.

-المعجنات والسكريات.. فهي تعمل على رفع تركيز الجلوكوز ثمّ خفضه بسرعة فائقة، وهذا التقلّب السريع يؤدي إلى الإصابة بالتوتر وتعكير المزاج.

ترشيحاتنا

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

شاهد.. قبر تارة فارس وتصرف غريب لرجل يزورها في مدفنها

ياسمين رئيس بـ إطلالة هندية..صور

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

يوفنتوس بدون رونالدو أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا

سرقة محفظة مسؤول كويتي من نظيره الباكستاني.. فيديو

أطعمة تصيبك بالاكتئاب.. ابتعدي عنها

أبو ستيت: وزارة الزراعة طرف أصيل في مشكلة بذور الطماطم

الجارديان تدرج أسبوع تقنيات المستقبل بدبى ضمن المؤتمرات العالمية

تطوير العشوائيات: مثلث ماسبيرو ستصبح من أرقى المناطق في الجمهورية.. فيديو

لحظات تركيز وخلع أحذية.. هكذا يعمل رئيس وزراء كندا مع فريقه.. صور

محافظ الشرقية يبحث موقف 500 مستفيد انقطعت عنهم معاشات تكافل وكرامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟