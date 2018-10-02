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محافظات

صيادو البحر الأحمر يتوافدون على مكاتب البريد لصرف تعويضات الأزهر لمنع الصيد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
توافد صباح اليوم، الثلاثاء، العشرات من صيادي مدينة الغردقة على مكاتب البريد لصرف التعويض الذي وافق عليه شيخ الأزهر الشريف.

وكان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وافق على صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد تعويضًا عن فترة توقف الصيد، موضحًا أنه سوف يتم صرف التعويضات بناءً على الكشوف التي أرسلتها المحافظة.

وسيتم صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد من أبناء المحافظة في مدن الغردقة وسفاجا وغارب، على أن يتم تسليم التعويضات عن طريق مكاتب البريد في مدن البحر الأحمر من خلال تقديم أصل بطاقة الرقم القومي بداية من اليوم وحتى نهاية شهر أكتوبر.

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