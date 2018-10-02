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أخبار العالم

إصابة 20 شخصا جراء حادث اصطدام حافلة بشاحنة في باكستان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصيب 20 شخصا على الأقل جراء اصطدام حافلة بشاحنة على أحد الطرق في مدينة ديرا إسماعيل خان بباكستان.

ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم، الثلاثاء، عن الشرطة إن العديد من المصابين حالتهم خطيرة، حيث إن قوات الشرطة وفرق الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن السرعة الزائدة للسائق والإهمال من أسباب وقوع الحادث.

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