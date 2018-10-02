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أخبار العالم

ترامب: سعدت بمقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي للسيدات اللائي يتهمن كافانو بالتحرش

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
دعاء أبو هشيمة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سعيد لمقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي لثلاث سيدات اتهمن مرشحه في المحكمة العليا بريت كافانو بالتحرش الجنسي.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، تراجع ترامب عن مزاعمه بأنه حد من نطاق التحقيقات، مشيرًا إلى أنه يرغب في إجراء تحقيق شامل للغاية، وضرورة استجواب "كافانو إذا تطلب الأمر، وأضاف: "أعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي له الحق في مقابلة أي شخص يريده".

وأوضح ترامب أن كبار الجمهوريين كانوا يساعدون في تشكيل التحقيق، الأمر الذي يوضح عدة تقارير تشير إلى أن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حصلوا على قائمة قصيرة من الشهود لإجراء مقابلة معهم.

كانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن البيت الأبيض، خاصة المستشار القانوني لترامب دون ماكجان، حاولوا الحد من إمكانية إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع كافانو إلا أن تلك المحاولة رفضت.

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