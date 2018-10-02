بدء دورة طور وغير لإعداد الشباب لسوق العمل بالمنوفية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء عن بدء دوراتها التدريبية المجانية للشباب في المهارات الحياتية وذلك بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



ويبدأ المستوى الأول من سن 18 حتى 35 عاما وذلك ضمن مشروع "طور وغير" لتأهيل الشباب لسوق العمل في المجالات المختلفة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



ويحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة تدريبية معتمدة من وزارة الشباب والرياضة.