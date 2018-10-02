المصريين الأحرار عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز: شكرا للرئيس والحكومة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن إعلان الدولة المصرية وقف استيراد الغاز من الخارج خطوة جيدة للغاية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والطاقة، وهو ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطته منذ وصوله إلى الرئاسة.



وقال "أبو العلا"، في بيان اليوم، الثلاثاء، إن مصر تسير بخطى ثابتة فى ملف الطاقة، ففى الوقت الذى تم حل فيه مشكلة الكهرباء وبناء العديد من المحطات الجديدة، كانت هناك خطوات تسير بالتوازي مع ذلك لزيادة الإنتاج من الطاقة وهو أمر يجب أن نوجه فيه الشكل للحكومة التي نجحت في إتمامه على هذا النحو.



وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن مصر اتخذت اتخذت خطوات اقتصادية جريئة وستجني الدولة ثمارها خلال الفترة المقبلة، وإن لم تتخذ الدولة مثل هذه الإجراءات لكنا نعانى حاليا من كثير من المشكلات الصعبة.