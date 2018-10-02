الهجرة تنظم دورتي اعتماد مدربين لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإسماعيلية



نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دورتي اعتماد مدربين بمحافظة الإسماعيلية في إطار برنامج الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في ضوء برنامج الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفق البروتوكول الموقع مع وزارة الهجرة.



من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تعمل وفق منهجية محددة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويأتي تدريب مدربين معتمدين حول أبعاد هذه الظاهرة وكذلك طرق التوعية بمخاطرها، كمنحى جديد تتطلع إليه الوزارة لأن يمثل عنصرا فاعلا في برنامج الحكومة المصرية القضاء على الهجرة غير الشرعية.



وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تستهدف من هذا البرنامج تخريج 600 مدرب معتمد من مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يمكن الوصول للقرى والنجوع المصدرة للهجرة غير الشرعية، ونشر التوعية فيها بمخاطر هذه الظاهرة.



وصرح الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، أن الدورتين شهدتا تخريج 60 مدربا معتمدا ممن شاركوا ممثلين عن الجهات الحكومية كوزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، هيئة قصور الثقافة، الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، والأوقاف.



وأوضح وائل فراج مدير الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، أن اختيار محافظة الإسماعيلية جاء لاعتبارها تعتبر من إحدى المحافظات التي تشهد عوامل دافعة للهجرة غير الشرعية وذلك لارتفاع معدلات الفقر في بعض المدن التابعة لها، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 24.1 % ، في حين وصلت نسبة الأمية إلى 21 %، ووصل معدل البطالة إلى 16.3 وذلك في عام 2016.



وفي ترتيب المحافظات وفقا للدراسة الإحصائية التي أعدتها وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج لتحديد معدل العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية في عموم محافظات جمهورية مصر العربية، جاءت الإسماعيلية في المركز الرابع بنسبة 25.6 % يسبقها في الترتيب محافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا".