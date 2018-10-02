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ديني

حكم من وجد موبايل وقام ببيعه

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية من سائل "يقول أنه وجد موبايل فباعه" ما حكم الشرع في ذلك.

أجاب مستشار المفتي أن هذا الأمر في الشريعة يسمى اللقطة، لكن صاحب الشيء أحق به ونحاول الوصول لصاحبها قدر المستطاع ، الموبايل قد لايكون مهم لكن ما بداخله أهم .

أضاف": ما نجده ينبغي أن نسأل الناس ويترك عنوانه، وببساطة يذهب إلى قسم الشرطة ويحرر محضر، أما في واقعة السؤال يعيد المبلغ إلى صاحب الموبايل، وإن لم يعثر عليه يتصدق بهذا المبلغ على صاحب الموبايل .

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