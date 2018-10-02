انطلاق فعاليات منتدى السلامة في السعودية

أكد د. نبيل العمودي، وزير النقل السعودي على تضمين رؤية المملكة 2030، ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول إقليم الشرق الأوسط ككتلة واحدة من خلال الهيئات والاتحادات العالمية ذات العلاقة، لتحقيق الدور المنشود لصناعة النقل الجوي على نحو يتخطّى التحديات.



ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الطيران المدنى عبر موقع " تويتر" تفاصيل كلمة وزير النقل السعودي خلال انطلاق فعاليات منتدى السلامة بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد خلالها أن صناعة النقل الجوي في إقليم الشرق الأوسط تشهد اليوم الكثير من التحديات وفي مقدمتها ما يختص بالسلامة والأمن.



وأكدت الصفحة ثقة المملكة العربية السعودية أن الدول والهيئات المشاركة في هذه القمة ستسخّر قدراتها لمواجهة تلك التحديات بكفاءة عالية.