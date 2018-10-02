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أخبار العالم

ترامب يهين صحفية على الهواء مباشرة.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
دعاء أبو هشيمة
أهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى الصحفيات، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض خلال إعلانه تفاصيل توقيع اتفاقية "نافتا" التجارية مع كندا والمكسيك.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تعرضت "سيليا فيجا"، مراسلة قناة "إيه بي سي" الأمريكية لدى البيت الأبيض، للإحراج عندما اختارها ترامب كي تطرح سؤالها قائلًا لها: "يبدو أنك صدمتِ من اختياري لكِ"، ما أثار ضحك وسخرية المتواجدين، وحاولت المراسلة أن تصحح الموقف، قائلةً: "لا، لست خائفة أو مصدومة، شكرًا سيدي الرئيس"، إلا أنها قوبلت بعد ذلك بإهانات أخرى، ليجيبها الرئيس الأمريكي قائلًا: "حسنًا، أعرف أنك لا تفكرين، أنتِ لا تفكرين على الإطلاق".

وكان سؤال "فيجا" يدور حول المرشح للمحكمة العليا حاليًا، بريت كافانو، ما أدى إلى سخرية ترامب منها مرة ثانية، قائلًا: "أنا لا أرى هنا في الأوراق أي شيء يشير إلى كافانو"، في إشارة تدل على أنها من المفترض توجه أسئلة خاصة باتفاقية التجارة.

وبعد انتهاء المؤتمر، علقت المراسلة الأمريكية على ما حدث، عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "مؤتمر صحفي يعني أنه من الممكن أن تسأل عن ما تريد".

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