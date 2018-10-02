فحص 1131 شقة مفروشة وضبط 153 قضية سلاح و770 مخدرات بالإسكندرية

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، عن نتائج الحملات التي قام بها ضباط إدارة البحث الجنائي بدوائر أقسام المدينة على مدار شهر كامل.



وفى مجال فحص الشقق المفروشة والإيجار الجديد والبنسيونات والفنادق والمزارع، تم فحص 1131 شقة مفروشة و151 فندقا، وتم فحص قاطنيهم وعددهم (3137) شخصا تم الكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا.



أسفر الفحص عن إيجابية "163" شخصا مطلوبين للتنفيذ عليهم فى حكم جناية و"183" حكم حبس.



وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص تم ضبط "153 سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية و20 بندقية خرطوش، و78 طبنجة عيار 9مم، و49 فرد خرطوش، و5 فرد رصاص، و500 ذخائر مختلفة".



أما في مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة تم ضبط "770 " قضية اتجار في المواد المخدرة عبارة عن 636 قضية اتجار في مخدر الحشيش، و116 قضية اتجار في مخدر الهيروين، و16 قضية اتجار في مخدر استروكس، وقضيتي اتجار في مخدر الأفيون.



وفي مجال ضبط قضايا الأقراص المخدرة تم ضبط 733 قضية متنوعة بإجمالي وزن 127565 قرصا مخدرا.

