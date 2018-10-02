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شاهد..صورة لم تعرض من قبل لأول طلقة أشعلت الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
نهى حمدي
وثقت صورة اللحظة الأولى للطلقات التي خرجت من المدافع وأشعلت الحرب العالمية الثانية، لتصبح تلك الصورة شاهدة على لحظة تاريخية كان لها التأثير على التاريخ العالمي.

صورة بالأبيض والأسود التقاطها مصور غير معروف، لتظهر الطلقة التي خرجت من سفينة "شيلزفينغ هولستاين" الألمانية في اتجاه "مرفأ جدانسك" ببولندا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فكانت تلك الطلقة هي الوقود الذي أشعل الحرب العالمية الثانية في 1 سبتمبر 1939، فقد منحت لبريطانيا الفرصة في إعلان الحرب على ألمانيا النازية بعد يومين من إطلاق الطلقات.

لتدق طبول الحرب ويروح ضحيتها 70مليون شخص، لتعتبر هذه الحرب من أسوأ الكوارث البشرية منذ القرن الماضي وحتى الآن، ومازالت الصورة تحمل تاريخ اللحظة الاولى لتلك الكارثة.

وبعد نهاية الحرب وتحديدًا في الستينيات توصل مؤرخ بريطاني إلى مجموعة من الصور للهجوم الأول لألمانيا على بولندا، وقرر الاحتفاظ بها لتفيد الذاكرة العسكرية.

وحاليًا عرضت الصور بمزاد علني في بريطانيا، ويتوقع أن تباع هذه الصور للحرب بـ 250 جنيها إسترلينيا للقطعة الواحدة.

الجدير بالذكر أن الحرب العالمية الثانية استمرت ستة أعوام بدأت عام 1939 وانتهت في 2 سبتمبر 1945، ووقعت هذه الحرب بين مجموعة من الدول وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان من جهة ودول الحلفاء من جهة أخرى وشكلت هذه المواجهة العسكرية منعطفا بارزا في التاريخ الحديث.
شاهد..صورة لم تعرض من قبل لأول طلقة أشعلت الحرب العالمية الثانية

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شاهد..صورة لم تعرض من قبل لأول طلقة أشعلت الحرب العالمية الثانية

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