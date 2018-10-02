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حوادث

النقض: إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين في قضية العائدين من ليبيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:08 م
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية "العائدين من ليبيا"، على عقوبات إعدام ومؤبد والسجن المشدد وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 5 نوفمبر 2016 بإعدام شخصين شنقًا، وعاقبت 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لمتهم، و3 سنوات لـ 7 متهمين، لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، وبرأت متهمين من المنسوب إليهم.

وأحال النائب العام على ذمة قضية "العائدون من ليبيا" 16 متهمًا للمحاكمة الجنائية، في فبراير 2015 بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم للأراضي المصرية، وتبين من التحقيقات تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية بالقاهرة.

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