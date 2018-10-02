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رياضة

جابو سلاح وفاق سطيف الفتاك في مواجهة الأهلي الإفريقية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:09 م
عبد المؤمن جابو
عبد المؤمن جابو
عمرو الحلوانى
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب السلام فى تمام الساعة التاسعة مساءً من أجل متابعة مباراة الأهلى ووفاق سطيف، فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

ويراهن وفاق سطيف ومديره الفني المغربي رشيد الطوسي على خبرة اللاعب الموهوب عبد المؤمن جابو الذي يملك مسيرة حافلة مع أندية وفاق سطيف ومولودية العلمة واتحاد الحراش في الجزائر، بالإضافة إلى سيون السويسري والإفريقي التونسي والنصر السعودي.

ويعد جابو (31 عامًا) حجر الأساس في الشكل الهجومي للوفاق مع مدربه الطوسي، لأنه ينقل الهجمة بسرعة بين الخطوط، إلى جانب إجادته صناعة الخطورة من الأطراف.

ويسعى جابو لتحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة في مسيرته، حيث أنه خاض 18 مباراة في البطولة القارية، وسجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

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