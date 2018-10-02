ماليزيا تعرب عن رغبتها في إجراء مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة بعد البريكست

أعربت ماليزيا عن رغبتها في إجراء مفاوضات تجارية بشكل منفصل مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وصرح رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم /الثلاثاء/- أن ماليزيا ترغب في مواصلة العلاقات الوثيقة مع المملكة المتحدة سواء كانت في الاتحاد الأوروبي أم لا، مضيفًا إنه سيتم التواصل بين البلدين بعد خروجها من البريكست؛ لأهمية التعاون التجاري معها.



وكانت بريطانيا قد صوتت في يونيو 2016 ، في استفتاء تاريخي ، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% في مقابل 48% لمعسكر البقاء في الاتحاد ، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخورج يوم 29 مارس القادم.



