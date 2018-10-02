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برلمان

برلمانية: عام مضيء ومستقبل جديد لذوي القدرات الخاصة في عهد السيسي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
فريده محمد
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن ذوى القدرات الخاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عادت لهم حقوقهم وجعلهم شركاء فى الحياة السياسية والاجتماعية، وأن ما طالب به الرئيس السيسى من وزاره الدفاع بإنشاء مركز لذوى القدرات الخاصة وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي القدرات الخاصة دليل على شخصية الرئيس الأب الذى يحتوي جميع فئات المجتمع ولا يستنكر فئة عن أخرى أو يعلوا بفئة دون الأخيرة. 

وأضافت فهيم في بيان، الثلاثاء، أنه لم ينتهِ الأمر إلى ذلك بل خصص الرئيس خمسة آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة وكذلك 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي. 

وأكملت عضو البرلمان، أن الرئيس الذى طالما كان مهتمًا دون غيره بهذا الفئة من المجتمع ولم يتوقف فقط أمام إصدار القوانين والقرارات الخاصة بهم بل اهتم بالدعم النفسي والمعنوي لهؤلاء الأطفال حتى تصح هذه الفئة بين أبناء الوطن وحتى تستطيع أن تقدم أكثر مما قدمته من قبل، فالمجتمع لن يصح ولن ينهض إلا بدعم وعزيمة وإصرار من كافة فئاته ولتسير مصر على درب التقدم والنجاح.

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