برلمانية: عام مضيء ومستقبل جديد لذوي القدرات الخاصة في عهد السيسي

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن ذوى القدرات الخاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عادت لهم حقوقهم وجعلهم شركاء فى الحياة السياسية والاجتماعية، وأن ما طالب به الرئيس السيسى من وزاره الدفاع بإنشاء مركز لذوى القدرات الخاصة وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي القدرات الخاصة دليل على شخصية الرئيس الأب الذى يحتوي جميع فئات المجتمع ولا يستنكر فئة عن أخرى أو يعلوا بفئة دون الأخيرة.





وأضافت فهيم في بيان، الثلاثاء، أنه لم ينتهِ الأمر إلى ذلك بل خصص الرئيس خمسة آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة وكذلك 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي.



