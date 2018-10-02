قاضي أنصار بيت المقدس للمتهمين: اللي هيخبط على القفص هحبسه سنة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





حيث قام المتهمون بالطرق علي القفص فرد القاضي:" اللي هيخبط علي القفص هحبسه سنة".





كما استمع القاضي لأحد المتهمين الذي طلب عرضه علي استشاري مخ وأعصاب، والسماح له بزيارة أهليته بعدما قال لهيئة المحكمة أنه لم يتمتع بالزيارة لمدة ٣ سنوات، فجاء رد المحكمة بأن الاهلية متواجدة في كل جلسة.



