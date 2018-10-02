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حوادث

قاضي أنصار بيت المقدس للمتهمين: اللي هيخبط على القفص هحبسه سنة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:13 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

حيث قام المتهمون بالطرق علي القفص فرد القاضي:" اللي هيخبط علي القفص هحبسه سنة".

كما استمع القاضي لأحد المتهمين الذي طلب عرضه علي استشاري مخ وأعصاب، والسماح له بزيارة أهليته بعدما قال لهيئة المحكمة أنه لم يتمتع بالزيارة لمدة ٣ سنوات، فجاء رد المحكمة بأن الاهلية متواجدة في كل جلسة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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