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أخبار البلد

فقيه دستوري يكشف عن مصير قانون الإجراءات الجنائية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
الدكتور صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري
ميس رضا
أرجع الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستوري وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أسباب تأخير الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى أنه يحتاج لمزيد من التدقيق والدراسة.

وأوضح "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الجنائية يستوجب الدراسة والتدقيق لما يتضمن مجموعة من القوانين التي تعرف بالقوانين "الكبرى"، مثل قوانين الجنائية والمرافعات وقوانين السلطة القضائية والقانون المدني والتجاري والإدارة المحلية وقانون العمل فضلًا عن أنها تتضمن ضوابط وضمانات تستوجب مراعات التدقيق الشديد في صياغتها وكتابتها حتى وضع علامات الترقيم بين الكلمات.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن العمل التشريعى غير مرتبط بوقت محدد لخروجه للنور لأن أثناء دراسة هذه القوانين تفرز أشياء جديدة تتعدد فيها الآراء وتحتاج قدرا كبيرا من الوقت لدراستها والتريث فيها.

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