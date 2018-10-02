البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة المقر البابوي بسيدرجروف.. صور

وضع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،حجر الأساس لمشروع كنيسة المقر البابوي بسيدرجروف بولاية نيوجيرسي.
وقال قداسة البابا تواضروس،خلال وضع حجر الأساس لمشروع كنيسة المقر البابوي بسيدرجروف: "إنه عند وضع حجر الأساس بنجيب صندوق خشب وبنضع بداخله الإنجيل المقدس وصورة القديس التي سوف تطلق اسم الكنيسة على اسمه وفيها جورنال اليوم علشان الأجيال القادمة يعرفوا أحداث اليوم ، وعملات الدولة الورقية والمعدنية بالإضافة إلى الوثيقة التي وَقَّعنا عليها وبحضور الآباء الأساقفة والأب الكاهن للكنيسة الشهود".
وأضاف: "المشروع كبير ولازم يبدأ جاد وبنية خالصة علشان ربنا يكملوا قدامكم وتفرحوا به وبكنيسة جميلة وبخدمة جيدة من أجل أبنائكم وبناتكم مبروك وربنا يفرحكم ويباركم."
وقال قداسة البابا تواضروس،خلال وضع حجر الأساس لمشروع كنيسة المقر البابوي بسيدرجروف: "إنه عند وضع حجر الأساس بنجيب صندوق خشب وبنضع بداخله الإنجيل المقدس وصورة القديس التي سوف تطلق اسم الكنيسة على اسمه وفيها جورنال اليوم علشان الأجيال القادمة يعرفوا أحداث اليوم ، وعملات الدولة الورقية والمعدنية بالإضافة إلى الوثيقة التي وَقَّعنا عليها وبحضور الآباء الأساقفة والأب الكاهن للكنيسة الشهود".
وأضاف: "المشروع كبير ولازم يبدأ جاد وبنية خالصة علشان ربنا يكملوا قدامكم وتفرحوا به وبكنيسة جميلة وبخدمة جيدة من أجل أبنائكم وبناتكم مبروك وربنا يفرحكم ويباركم."