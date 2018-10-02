صحيفة لبنانية: عون لن يتدخل في عمل الحريري ولن يقدم تنازلات في تشكيل الحكومة

أكدت مصادر مقربة من الرئيس اللبناني ميشال عون عدم تدخله في عمل رئيس وزرائه المكلف سعد الحريري في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، كما أنه لن يقدم تنازلات إضافية "لأن التنازلات تجر غيرها، خاصة وأنه قدم تسهيلا في منصب نائب رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس عرفا".



نقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن المصادر قولها "إن الرئيس عون رأى أن مقصده تم فهمه بالخطأ عندما تحدث في رحلة العودة من نيويورك، داعيا الحريري إلى تقديم تشكيلته وفق معايير واضحة ومن يعترض فليخرج من الحكومةوأوضحت الصحيفة أن الرئيس اللبناني لم يقصد توجيه رسائل إلى أحد، بل حث رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على اعتماد أي معايير يريدها وأن تكون منصفة وعادلة لوضع مسودة تشكيل الحكومة، وأن عون مستعد للقبول بها إذا راعت النسبية الناتجة من الانتخابات النيابية أو أي معايير أخرى موحدة، وجاهز لتوقيع المسودة وإذا اعترض أي فريق بما فيه الفريق المحسوب عليه فليستقل.



وأكدت مصادر ميشال عون للصحيفة أنه لا يزال متفائلا في شأن عملية تشكيل الحكومة، وأن لكل تأخير نهاية، لكن التأخير المتعمد لن يشكل عامل ضغط عليه لدفعه إلى تنازلات إضافية.

