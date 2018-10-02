موضة مكياج عيون 2018 جريئة ومميزة

هل تبحثين عن جديد صيحات مكياج عيون 2018، نقدم لكِ موضة مكياج العيون 2018 التي تظهر بظلال جريئة في ألوانها وصارخة.



وأكدت خبيرة التجميل نانيس سليم أن موضة مكياج عيون 2018 تأتى بألوان داكنة وجريئة مثل ألوان الأصفر والوردي والأخضر والبنفسجي الداكن لتبدأ الألوان الترابية فى الإختفاء هذ الشتاء.



أما فى السهرات فتعد موضة مكياج العيون هذا العام هى إختيار الألوان الصارخة مثل الأحمر والبرتقالي والبنفسجي، والتي تضفي لمعانًا جذابًا على عينيكِ وبشرتكِ في سهراتكِ الشتوية.