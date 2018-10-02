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البترول: أبو قير للأسمدة تعتمد على الغاز الطبيعي ولا تضر بالبيئة.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صورة أرشيفية-وزير
صورة أرشيفية-وزير البترول
شيماء مجدي
أشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بما حققته شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية فى مجالها، مشيرا إلى أنها تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في صناعتها.

وقال "الملا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، على هامش جولة تفقدية بشركة أبو قير للأسمدة، إن كل صناعات تلك المؤسسة تعمل على الحفاظ على البيئة وعدم إحداث أي خلل بالمنظومة البيئية وفقًا للمواصفات العالمية.

وأضاف وزير البترول أن الشركة توفر المنتجات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

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