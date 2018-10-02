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ديني

مستشار المفتي يوضح أضرار العادة السرية على الشباب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الطاقة الجنسية عند الشاب لها غاية معلومة، مشيرًا إلى أن استخدامها في وضعها غير الصحيح تأخذ من الرصيد الموجود عنده وفي حالة زواجه يكون ضعيف جنسيًا. 

وأضاف مستشار المفتي خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن العادة السرية يضر بها الشاب نفسه بما يؤثر على حياته مع زوجته. 

وتابع": الإمام الشعراوي قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، وقال تعالى "والذين هم لفروجهم حافظون" ، فلا يفعل هذا الأمر إلا مع الزوجة وغير ذلك إهدار طاقة وعليه ممارسة الرياضة كثيرا ، وعدم الجلوس بمفرده. 

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