كاتب لبناني: الرئيس السيسي يدافع عن الدولة الوطنية القائمة على المواطنة والمساواة

أكد الكاتب الصحفي اللبناني يحيى أحمد الكعكي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهر قوة وكفاءة وجدارة في إدارته للدولة الوطنية المصرية ودفاعه عنها، بوصفها الدولة التي تقوم على أسس المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي الذي يعلي حق الحياة وكذلك الحق في مكافحة الإرهاب.



وقال الكاتب اللبناني - في مقال له بجريدة "الشرق" اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن الدولة الوطنية، هي التي تتخلص الجماعة البشرية فيها من عوامل الانقسام وتؤكد على وحدتها الوطنية في الداخل، في إطار أمن الوطن والمواطن بحماية قواته الأمنية والمسلحة، لخدمة أهداف سياسية قوتها في المجال الدولي.



وأشار إلى أن سقوط الدول الوطنية في الشرق الأوسط يعني استباحتها من القوى الخارجية، سواء كانت إرهابية أو قوى خارجية تطمع في خيرات هذه الدولة، وبمواقعها الاستراتيجية.



وأضاف أن المصريين بثورتهم الشعبية الكبرى في 30 يونيو 2013 لفظوا "الإرهاب الإخواني المعلوم" واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهارته الدبلوماسية وقوة حسه السياسي أن يربح معركة الدولة المصرية في نيويورك خلال لقاءاته مع رؤساء وقادة الدول الأخرى أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد الكاتب اللبناني أن مصر أصبحت تشارك في رسم مستقبل العالم بعد أن استطاعت أن تكون دولة قوية بدبلوماسيتها ذات الطاقات القادرة، استنادا إلى الأسس التي حددها الرئيس السيسي والتي تقوم على نبذ العنف والإرهاب والتطرف، وضرورة تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وتقبل واحترام الآخرين والإيمان بأن الاختلاف وسيلة للتعارف وإثراء الحضارة الإنسانية.



