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محافظات

تموين الأقصر يتلقى 52671 استمارة إضافة مواليد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تلقي 52671 استمارة إضافة مواليد "استمارة أداء الخدمة" حتى أمس الإثنين، لافتًا إلى أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن استمارات إضافة المواليد المقدمة لبندر الأقصر بلغت 6099 استمارة، ومركز البياضية 3245 استمارة، ومركز الزينية 3105 استمارة، ومركز الطود 4393 استمارة، ومركز القرنة 6470 استمارة، ومركز أرمنت 6120 استمارة، ومركز إسنا 23239 استمارة.

وأشار "صلاح" إلى وجود مجموعة عمل بكل مكتب تموين لتلقي استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون في إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعي وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015

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