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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 2-10-2018

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
آية الجارحى
أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018؛ استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.

وسجل الريـال السعودي نحو 4.7618 جنيه للشراء، و4.7882 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.8551 جنيه للشراء، و59.2232 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8611 جنيه للشراء و4.8887 جنيه للبيع.

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