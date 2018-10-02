تقارب مصري أمريكي.. عودة الدفء للعلاقات بين القاهرة وواشنطن.. سنوات أوباما العجاف اتبعتها سياسة ترامب الناجحة

زيارة مايك بينس للقاهرة كانت العلامة الفارقة في طريق عودة المياه لمجاريها

سياسة ترامب القائمة على المصالح تدشن لمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين

المبدأ الأمريكي في معضلة "سد النهضة": يجب ألا تأتي المكاسب على حساب المزارعين المصريين

استئناف الحوار الاستراتيجي الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الشهر الجاري





عندما صنف الكاتبان أندرو ميللر وريتشارد سوكولسكي مصر على أنها حليف فظيع- في مقال لهما نشر في نيويورك تايمز في ديسمبر من العام الماضي- كان لديهما من المبررات ما تدعم رأيهما قبيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للقاهرة بعدها بأيام- والذي يبدو قد أقنع المسؤولون في القاهرة بعودة المياه إلى مجاريها وطبيعتها لمستوى العلاقات والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.الكاتبان وقتها كانا ينصحان الإدارة الأمريكية بتوفير أموال دافعي الضرائب الأمريكية التي تقدم في صورة معونات إلى مصر حيث لم يعتبرا مصر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة خاصة وأن هناك اتفاق روسي مع مصر يتيح للروس استخدام المطارات المصرية ويتيح للطائرات المصرية استخدام المطارات الروسية.كما أكدا أن مصر تدعم في ليبيا المشير خليفة حفتر، الذي يواجه التحالف الدولي الذي يشمل قوات أمريكية ضمن تشكيلاته، كما ذكرا أن مصر وقفت وساندت قرارات ضد الرغبة الأمريكية أثناء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن خاصة فيما يخص سوريا وفلسطين.وأدعى الكاتبان أن مصر تتعاون عسكريا مع كوريا الشمالية ولم تعد دولة ذات ثقل إقليمي ولا يمكنها إرساء دعائم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وطالبا وقف المساعدات العسكرية لمصر.والآن تلوح في الأفق ملامح تدشين لمرحلة علاقات جديدة بين القاهرة وواشنطن بسبب السياسة الترامبية القائمة على تبادل المصالح Trumpism.ويعتمد الرئيس ترامب مقاربةً أكثر وديةً تجاه مصر والرئيس السيسي على عكس سلفه باراك أوباما، كما قام بدعوته إلى البيت الأبيض وأجرى معه اتصالات هاتفية شخصية. وهو ما يشير إلى تغييرٍ في السياسة الأمريكية تجاه القاهرة.والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي بنيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ ترحيبه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا ما توليه الإدارة الأمريكية من اهتمام بتعزيز ودفع علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، فى ضوء دور مصر الإقليمي المحورى، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.وفى هذا الإطار تطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة فى التصدي بحزم وقوة لخطر الإرهاب، باعتبارها فى طليعة الدول التى تواجه هذا الخطر، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب، ومعربًا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد.وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التعاون المصري الأمريكي المشترك للتصدي للتنظيمات الإرهابية بهدف تقويض الإرهاب ومنع وصول الدعم له سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، فضلًا عن منع توفير ملاذات آمنة له، مستعرضًا تطورات جهود مصر للتصدي للإرهاب عسكريًا وأمنيًا وفكريًا.وقال السفير بسام راضى- المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر لاسيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البنية التشريعية والإدارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالخطوات الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، مؤكدًا رغبة الولايات المتحدة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معربًا عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عرض الرئيس جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وبحسب الخبراء فإنه ولا شك أن زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي للقاهرة، كانت هي سر التحول في مسار العلاقات حيث بدأت بعدها صفحة جديدة مع مصر وبعدها بدأت سلسلة من الإجراءات من كلا الجانبين تصب في مصلحة هذا الدفء ومنها:الإفراج عن المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر هذا الصيف، كما أقيمت مناورات النجم الساطع بين الجانبين في مصر للمرة الثانية في أقل من عام بعد أن توقفت لمدة 8 سنوات، وهذه المرة بقاعدة محمد نجيب العسكرية -غرب القاهرة- ومناطق بالبحر المتوسط، وفقا لبيان القوات المسلحة.وهناك تقارير أمريكية تؤكد أن واشنطن كانت اللاعب الأساسي في حلحلة أزمة سد النهضة وإقناع جميع الأطراف بالجلوس معا والبدء في المفاوضات.وأكدت مصادر من الخارجية الأمريكية- التقاها "صدى البلد" على هامش مؤتمر المياه بالسويد- أكدت أن واشنطن لعبت دورا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لحل المسائل العالقة بمفاوضات "سد النهضة".وبحسب خبراء فــ هناك تقارب أمريكي إثيوبي أيضا يصب في صالح هذا الاتجاه بما انعكس على لقاءات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد.قالت مصادر دبلوماسية أنه وللخروج من هذا الجمود، حثت واشنطن الطرفين- القاهرة وأديس أبابا- على القبول بفترة سبع سنوات لامتلاء الخزان، فتُوازن بذلك بين حاجة أثيوبيا إلى تحقيق عائدات سريعة على استثمارها وبين الأضرار التي قد يسببها جدول زمني معجل لمصر. كما يمكن للمسؤولين الأمريكيين المساعدة في إعداد حزمة مساعدات دولية للمحاصيل التي تعتمد على المياه بشكل كبير على غرار البرسيم والثوم والحنّة، مما يتيح لمصر الحفاظ على مواردها القيّمة.والمبدأ الأمريكي في هذه المعضلة هو إن هذا السد مشروع جدير بالاهتمام حيث سيوفر الكهرباء بكلفة أقل لبعضٍ من أكثر دول العالم فقرًا، لكن يجب ألا تأتي مكاسب هذه الدول على حساب المزارعين المصريين واستقرار أكثر الدولة العربية ازدحامًا بالسكان في العالم.ومن جانبها، أكدت مصادر مطلعة لــــ "صدى البلد" أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا هاما في الضغط على الرئيس السوداني عمر البشير من أجل تخفيف التوتر والتصعيد في العلاقات مع مصر بعد أن استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى القاهرة للتشاور في 4 يناير 2018 أي قبل وصول بنس بأسبوعين.ووفقا لهذه المصادر، فقد أكد "بنس"، للرئيس السيسي أن الإدارة الأمريكية أعطت تعليماتها الصريحة لوزارة الخارجية الأمريكية، بالتدخل والضغط على السودان لإيقاف التصعيد مع مصر.وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت أيضا على رعاية اجتماع بين الطرفين تم خلاله بحث العديد من القضايا المشتركة أهمها إنهاء تواجد أعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية في السودان، وإدارة قضية حلايب وشلاتين، وأزمة "سد النهضة" الإثيوبيوجاءت هذه المحاولات من الإدارة الأمريكية – وبحسب نفس المصادر - كعربون لإثبات حسن النوايا.كما شهد شهر مارس من العام الجاري اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، بالعاصمة المصرية القاهرة، تم خلاله التأكيد على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية بين البلدينوعلى الجانب الآخر سيتم تعيين سفير جديد للولايات المتحدة بالقاهرة- خلال أسابيع- بعد أن بقي المنصب شاغرا لعدة سنوات.وتنامى انعدام ثقة مصر بالولايات المتحدة في أعقاب التقارب الذي حدث بين إدارة أوباما وجماعة الإخوان المسلمين، وبعد الإطاحة بالرئيس المنتمي للجماعة- محمد مرسي في 2013- أرجأت واشنطن تسليم أسلحة إلى مصر، وعلقت المساعدات العسكرية وأوقفت فيما بعد الحوار الاستراتيجي الثنائي الناشئ.وأظهرت هذه الخطوات للقاهرة أن الولايات المتحدة تفك ارتباطها بها، ومنذ ذلك الحين، بدأت العلاقة تتدهور بينهما.