وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في حوار لـ صدى البلد: راض عن الخدمة الصحية بالمحافظة بنسبة 60%.. ونحن من أفضل المحافظات صحيا ومنظومة الطوارئ بها متميزة.. صور

515 ماكينة غسيل كلوى بالمنوفية وقريبا مركز خاص للغسيل لأي طوارئ

نسعى لإقامة مستشفى للحروق وأخرى للأطفال وتفعيل مستشفى المخ والأعصاب

مذكرة لوزارة الصحة لاعتبار السادات منطقة نائية لمواجهة عجز الأطباء

في البداية، كيف ترى محافظة المنوفية وتقديم الخدمات الصحية بها؟

هل أنت راضٍ عن الخدمة الصحية المقدمة لأهالي محافظة المنوفية؟



ما الجديد الذي سيقدمه وكيل وزارة الصحة للخدمة الصحية بالمنوفية؟

ما المشاكل التي تواجه تقديم خدمة طبية أفضل بالمحافظة؟

لدينا عجز في الأطباء في معظم التخصصات، ومنها الجراحة والكلي والعناية المركزة والتخدير والمخ والأعصاب، وكذلك عجز في التمريض وهي مشكلة عامة ليست في محافظة المنوفية فقط، ولكنها في جميع محافظات الجمهورية، ولكننا نسعى إلى حلها وتم إلغاء الإجازات الدائمة للأطباء عدا الإجازات الواجبة فقط.





كما نعاني أيضا من زيادة في أعداد الصيادلة بسبب كثرة الجامعات الخاصة، ولكننا نسعى إلى إشراكهم في جميع مديريات الصحة لتوزيع أعدادهم.





هل هناك مقترحات للتغلب على عجز الأطباء؟

كيف يتم التغلب على نقص أعداد التمريض في مستشفيات المحافظة؟

ما الإجراءات التي اتخذتها محافظة المنوفية بالنسبة لمراكز الغسيل الكلوي عقب كارثة الشرقية؟

وماذا عن مركز الصحة الإقليمي الذي عقد لأول مرة على أرض المنوفية؟

وماذا عن بروتوكول التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي؟

كيف استعدت محافظة المنوفية لحملة فيروس "سي"؟

هل سيحدث تغييرات في بعض الإدارات بالمستشفيات والإدارات الصحية؟

عمل متواصل وجولات مفاجئة ومرور دائم على مراكز المحافظة، قرارات حاسمة لتطوير الخدمة الصحية لقاء المواطنين للاستماع لمشاكلهم، هذا هو الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عقب 4 أشهر من توليه وكيلا لمديرية الصحة بالمحافظة، حيث يحرص على تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن المنوفي.التقى "صدى البلد" الدكتور نصيف الحفناوي، وكان له هذا الحوار حول المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية.المنوفية من أفضل المحافظات التى عملت بها والأكثر حظا في الخدمات الصحية، حيث توجد بها بنية تحتية جيدة من طرق ومستشفيات، كما أن منظومة الطوارئ بها ممتازة، حيث يتم تطبيقها على أعلى مستوى وبأقصى سرعة لخدمة المواطنين لتوفير أماكن للمرضى سواء داخل المحافظة أو خارجها، ولا يوجد بالمحافظة عجز في الأدوية، ونسعى لتقديم الخدمة الصحية بصورة أفضل من الماضي حتى يشعر المواطن المنوفي بتحسن في تلقي الخدمة الطبية في المستشفيات والإدارات الصحية.راضٍ بنسبة 60% عن تقديم الخدمة الصحية للمواطن المنوفي، ونسعى لتقديم الأفضل من خلال إضافة تخصصات جديدة في المستشفيات وتحويل مستشفيات المحافظة إلى نموذجية بها جميع التخصصات.نعمل على إنشاء مستشفيات تخصصية في عدة مجالات، منها مستشفى أطفال تخصصي لأول مرة على أرض المنوفية حتى لا يلجأ الأهالي إلى المحافظات المجاورة لعلاج الأطفال، حيث سيتم إنشاء مستشفى بمركز الباجور على أعلى مستوى، ويضم جراحات دقيقة ومتخصصة وعناية أطفال، وكذلك حضانات، وبالتعاقد مع كبار أطباء الأطفال في مستشفيات بنها وعين شمس، وبالفعل يتم المضي في الإجراءات من حيث معاينة المبنى داخليا وخارجيا، وكذلك مناشدة رجال الأعمال بالتبرعات.كما سنعمل على إنشاء مستشفى للحروق بمركز بركة السبع، وذلك عقب إزالة مبنى الحروق الذي طالته العديد من التأخيرات في الهدم والإزالة، وستتم إضافة قطعة ملاصقة للمبنى لإقامة مبنى كبير متخصص في الحروق، وتم إرساله إلى حاكم الشارقة للمساعدة في استكمال المبنى وتجهيزه، وتم إسناد قطعة الأرض إلى أحد المقاولين للبدء في الإنشاء، وكذلك سيتم تفعيل مستشفى جراحة المخ والأعصاب، والتي كانت مجرد اسم فقط ليحول إلى مستشفى لجراحات المخ خلال الـ3 أشهر المقبلة بقرية ميت خلف بمركز شبين الكوم بالتعاقد مع أطباء من مستشفيات الجامعي والتعليمي بشبين الكوم.بالفعل تقدمنا بمذكرة إلى مساعد وزير الصحة للطب العلاجي لاعتبار مدينة السادات منطقة نائية مثل المناطق البعيدة التي يتم إرسال الأطباء إليها للحصول على مساعد أخصائي، وبالتالي سيزيد عدد الأطباء وإعداد التخصصات وسيعمل على حل المشكلة.صدر قرار من محافظ المنوفية بمنع نقل أى ممرضة من مستشفى عام أو مركزى إلى وحدة صحية، حيث كان يلجأ إليها الممرضات للبعد عن ضغط المستشفيات، ولكن تم إلغاؤه طبقا للقانون، كما أنه يتم افتتاح مدارس للتمريض على مستوى المحافظة لتخريج جيل جديد من الممرضات، ويتم تدريبهم خلال فترة الدراسة، حيث تم هذا الأسبوع افتتاح مدرسة تمريض بمدينة سرس الليان لتضاف إلى قائمة مدارس المحافظة.توجد بمحافظة المنوفية 362 ماكينة غسيل كلوى حكومية، و88 ماكينة غسيل بمراكز خاصة، و65 ماكينة غسيل بالمستشفى التعليمي والتأمين الصحي والمستشفى الجامعى بإجمالي 515 ماكينة غسيل كلوى، وتتم متابعتها أولا بأول وإجراء تحليل لعينات المياه، وإذا وجد أي خلل يتم الإنذار وإغلاق المراكز، بالإضافة إلى المرور اليومي على مراكز الغسيل لمتابعتها.ولأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية، سيتم إنشاء مركز كلي طوارئ يتم استخدامه في حالة إغلاق أى مركز خاص أو حكومي حتى لا يتعطل العمل، وحرصا على صحة المواطنين وتجهيزه بماكينات غسيل وإدارة متميزة سيكون للطوارى بقرية ميت خلف بمدينة شبين الكوم.مركز الصحة الإقليمي عقده اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية لدراسة التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالخدمة الصحية بحضور مديري مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى الجامعة، ونقيب الأطباء، ونقيب الصيادلة، ونقيب التمريض، والدكتور سعيد نائبًا عن الدكتور ممدوح العربي، مدير مستشفى العربي الخاص بأشمون، وعدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.وناقش الاجتماع أهم المشاكل التي تواجه القطاع الطبي، والتي تمثلت في قلة الأسرة والعناصر البشرية من الأطباء والتمريض، إذ أبدى مندوب مدير مستشفى العربي استعداد مستشفى العربي لتدريب جميع العناصر البشرية من الأطباء والتمريض لسد العجز الذي تعاني منه جميع المستشفيات تحت إشراف وزارة الصحة.وخلال الاجتماع، أكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي التنسيق بين الجمعيات الأهلية، ورجال المجتمع المدني لتقديم جميع المساعدات من الأجهزة الطبية، والأسرة حسب احتياج كل مستشفى لسد العجز وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض.كما وجّه محافظ المنوفية بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والتعليم والصحة لتكوين فريق طائر للتعامل الفوري والسريع مع الحالات الطارئة، وأشار إلى ضرورة وضع الحلول السليمة للتخلص من النفايات الطبية، وتوحيد الجهود لإطلاق حملات إعلانية للتبرع بالدم في كل مراكز المحافظة، مشددا على وضع أسس للتعاون بين جميع عناصر القطاع الطبي بالمنوفية، ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية للنهوض بجميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.وقعت مديرية الصحة بروتوكول تعاون مشتركا مع مديرية التضامن الاجتماعى بشأن تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة لحماية ورعاية وتنمية أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة وأسرهم بالمستشفيات العامة والمنطبق عليهم استحقاق المساعدة تدني الوضع الاقتصادي لتلك الأسر والظروف الصحية لرب الأسرة أو أحد أفرادها، ويتم إجراء أبحاث اجتماعية من قبل مديرية التضامن الاجتماعى للحالات المرضية غير القادرة ماديا بالمستشفيات العامة، والتى بموجبها يتم اتخاذ إجراءات صرف معاش تكافل للفئات المستحقة، ويتم إجراء تلك الأبحاث واستكمال الإجراءات مع المرضى داخل المستشفيات دون انتظار خروجهم، وذلك لسرعة تقديم المساعدة وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.كما تلتزم مديرية الشئون الصحية بتذليل العقبات والمعوقات التي تحول بين تواصل مديرية التضامن الاجتماعى والمرضى بالمستشفيات، وذلك بتيسير دخولهم المستشفيات وتقديم البيانات المطلوبة عن المرضى حتى يتمكنوا من إنجاز العمل المكلفين به مع الالتزام بسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمرضى.المنوفية ضمن المرحلة الثانية من الحملة الشاملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" وأمراض السكر والضغط، إذ ستكون في شهر ديسمبر لمدة 3 أشهر لإجراء مسح شامل في جميع مدن مراكز وقرى المحافظة، حيث سيتم تكوين فرق متنقلة للكشف عن المرضى، ويتم الآن تدريب بعض الفرق الطبية، وكذلك وقف أي أنشطة للكشف عن فيروس "سي" حتى بدء الحملة القومية التي تستهدف القضاء على فيروس "سى" والاكتشاف المبكر للأمراض.بالفعل خلال الشهر المقبل سيتم تغيير مديري إدارات مستشفيات بالمحافظة، وذلك لمنع وجود المقصرين، حيث سيتم عمل هيكلة إدارية جديدة في بعض المستشفيات والإدارات الصحية، وكذلك يتم إنذار المقصرين في بعض الإدارات الصحية، وكذلك داخل ديوان المديرية، فالمقصر سيحاسب ولا وجود للتقصير.